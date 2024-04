Loredana Lecciso e Al Bano | lui le ha chiesto di sposarlo | la risposta di lei sorprende tutti

(Di martedì 9 aprile 2024) Personaggi tv. Al, lui le hadi: ladi leida Monica Setta, ospite di Storie di donne al bivio, nella puntata di sabato 14 aprile 2024, su Rai 2, ha fatto una rivelazione importante riguardante la sua storia d’amore con AlCarrisi. La nota showgirl ha dichiarato anche di aver rinunciato ad un ritorno in tv per amore. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Isola dei Famosi 2024”, c’è già il primo ritiro tra il cast di naufraghi: cos’è successo Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, gelo in diretta tra Vladimir e il concorrente: cos’è successoavrebbe detto no ...

