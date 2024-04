L’opinione – “Milan | se fossi Ibrahimovic mi terrei stretto Pioli | il motivo”

(Di martedì 9 aprile 2024) Zlatan, consulente RedBird per il, sarà decisivo per la conferma di Stefanoo meno sulla panchina rossonera

Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird per il Milan, sembra destinato a prendere sempre più piede all'interno del club rossonero (pianetamilan)

Theo Hernández ha rimediato un' ammonizione in Verona-Milan 1-3 di ieri al 'Bentegodi'. Diffidato, prenderà una squalifica che era evitabile (pianetamilan)

MERCATO - Accomando: "Napoli su David, l'agente è in Italia, il Lille lo valuta 50 milioni" - "Milan e Napoli interessate a Jonathan David. I rossoneri lo seguono già dallo scorso anno, mentre gli azzurri vedono in lui il sostituto di Osimhen. L'agente si trova a Milano, come testimonia l'ulti ...napolimagazine

SPORTITALIA - Criscitiello: "Conte è stato la priorità del Milan, poi i rossoneri hanno cambiato obiettivo" - Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Antonio Conte: "In passato la priorità di Antonio Conte era il Milan, ma poi la società rossonera ha f ...napolimagazine

l'Uefa apre ai 26 a Euro '24, 'ma non tutti i ct d'accordo' - L'Uefa sta valutando la possibilita' di aumentare a 26 il numero di giocatori convocati per gli Europei di quest'estate in Germania, a seguito ...sportmediaset.mediaset