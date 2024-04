Esposito (UniPr): “Anti-pneumococco coniugati dimezzano infezioni in bimbi” - (Adnkronos) – L’introduzione dei vaccini Anti-pneumococco coniugati in età pediatrica ha praticamente dimezzato l’incidenza e la mortalità delle infezioni in questa popolazione, ma in quella anziana, ...periodicodaily

Lopalco: "Anti-pneumococco 21 valente cambio di paradigma in adulto fragile" - Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - “Oggi abbiamo un vaccino disegnato su misura degli adulti che è un cambio di paradigma per la ...notizie.tiscali