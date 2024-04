Longhi | «Udinese-Inter gara-monologo I punti che servono per lo scudetto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024) Brunoha parlato di, partita valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A, vinta ieri sera dalla squadra di Simone Inzaghi. SUCCESSO – Queste le parole di Brunosu Twitter. “L’risponde al Milan imitandone il successo di Udine dello scorso 20/1 ottenuto in rimonta e in pieno recupero con Okafor.I nerazzurri ottengono i trein una partita-contraddistinta da 16 conclusioni e da un enorme possesso palla: 71%.Decisivo il tap-in di Frattesi arrivato già a 5 gol, nonostante la miseria di 3 presenze da titolare. Ora all’nelle ultime sette partite per arrivare alla seconda stella“. Fonte: Twitter Bruno ...