L' oncologo Tonini | Pazienti poco consapevoli dell' importanza dei vaccini

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 (Adnkronos) – I pazienti oncologici "non sempre sono consapevoli dell'importanza della vaccinazione. Molti, pur essendo in condizione di fragilità, non parlano di ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – I pazienti oncologici "non sempre sono consapevoli dell'importanza della vaccinazione. Molti, pur essendo in condizione di fragilità, non parlano di vaccini con il proprio specialista ... (periodicodaily)