L’oncologo Tonini | “Pazienti poco consapevoli dell’importanza dei vaccini”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Ioncologici "non sempre sonodell'importanza della vaccinazione. Molti, pur essendo in condizione di fragilità, non parlano dicon il proprio specialista che deve sempre consigliare tutte le vaccinazioni: antinfluenzale, Herpes zoster, anti-pneumococco e il vaccino contro l'Rsv, il virus sinciziale respiratorio. Questi ultimi due per scongiurare polmoniti importanti, anche