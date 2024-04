Lombardia | Gallera alla consigliera Pd | “Non fare la pescivendola” Polemiche in Consiglio regionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Tensione ealdellaper un botta e risposta tra il consiglieredi Forza Italia Giulioe laPd Carmela Rozza.aveva la parola durante la discussione su una mozione sulle liste d’attesa. Rozza, contraria alle affermazioni del forzista, dai banchi del Pd ha urlato un paio di frasi senza microfono interrompendo l’azzurro. A quel puntosi è rivolto a Rozza: “Per cortesia – ha detto – nonla. Cosa urli, ma voglio dire…”. Per ripristinare l’ordine in Aula è intervenuto il vicepresidente dell’Aula Emilio Del Bono che in quel momento presiedeva la seduta, richiamando però Rozza. Subito dopo il consigliere Pd ...