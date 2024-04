Lombardia | bocciata la mozione anti-Ramadan nelle scuole della Lega

La destra in Consiglio regionale lombardo ieri ha bocciato una mozione , presentata da tutti i gruppi di opposizione, che chiedeva di cancellare i tagli ai sussidi diretti ai disabili gravi e ... (lanotiziagiornale)

Si è concluso con la bocciatura della richiesta di Stato di emergenza per l'inquinamento, presentata dal M5S e dal Pd, il Consiglio regionale dedicato oggi alle misure anti- Smog , come chiesto dalle ... (ilgiorno)

Scuola di Pioltello chiusa per il Ramadan, bocciata mozione della Lega in Regione - Lega sconfitta in aula sul testo che chiedeva al governo più regole sul calendario scolastico e un monitoraggio regionale ...milanotoday

Scuola, M5s: in Lombardia destra spaccata da mozione su Pioltello - Milano, 9 apr. (askanews) – La maggioranza di centrodestra nel Consiglio regionale della Lombardia “perde i colpi e non vota compatta la mozione 142, ‘Misure a sostegno della continuità scolastica’ a ...askanews

Valditara prepara una norma anti-Ramadan: sarà impossibile chiudere le scuole - L'affaire delle scuole chiuse per festività religiose arriva in Consiglio dei ministri. Intanto la Lega viene affossata in Regione ...huffingtonpost