Lodi | il Comune opta per la dieta della Sharia a scuola | a mensa solo carne “gradita” agli islamici Genitori furiosi | noi emarginati

(Di martedì 9 aprile 2024) Famiglie sul piede di guerra a: l’Islam entra nelle scuole dalla. Secondo quanto denunciato ieri a Quarta Repubblica, con tanto di interviste aicoinvolti loro malgrado dal provvedimento inclusivo a metà, ilper la. Non solo: stando a quanto sostenuto dalle mamme interpellate nel servizio che Rete 4 ha dedicato alla vicenda, tutto avvenuto nel silenzio dell’amministrazione: senza avvisare idi bambini non, premurandosi però di comunicare l’avvenuta variazione del menù scolastico a madri e padri dei piccoli di culto islamico. Un ennesimo inchino a costumi e dettami cultural-religiosi altrui che nasce però da un ennesimo ...

Lodi Un 17enne in moto finisce contro un’auto, rallentamenti in tangenziale in direzione Milano - Rallentamenti e code in tangenziale per un tamponamento tra un’auto e una moto con un adolescente finito in ospedale.ilcittadino

Carne halal nelle mense scolastiche di Lodi, scoppia il caso: "Ci sentiamo emarginati" - La scelta del Comune di Lodi ha destato un'accesa polemica da parte dei genitori degli studenti. Carne halal nelle mense, così sono i cittadini italiani a sentirsi emarginati ...ilgiornale

Lodi, carne Halal nelle mense: la protesta dei genitori - "Il Comune di Lodi avrebbe potuto chiedere alla ditta appaltatrice che offre il servizio di mensa scolastica due linee separate - prosegue la consigliera della Lega a "Quarta Repubblica" -. Una con ...tgcom24.mediaset