Lo stop del Papa | La maternità surrogata è un delitto universale

(Di martedì 9 aprile 2024) "Lasia proibita a livello", "rispetto per i gay e i transessuali ma la teoria del gender è pericolosissima". Dopo le aperture di Fiducia supplicans, il documento dell’ex Sant’Uffizio che ha aperto alle benedizioni pastorali alle coppie gay, il Vaticano corre ai ripari con Dignitas infinita, Dichiarazione con un respiro molto più ampio, pubblicata ieri dopo cinque anni di cantiere e continue rielaborazioni, aggiunte, limature. Un testo che sistematizza e interpreta tutte le questioni bioetiche nella prospettiva della dignità umana e che, inevitabilmente, suona anche come una specie di frenata rispetto alle aperture che hanno marcato i primi anni di pontificato. I no all’eutanasia, all’aborto, alla gestazione per altri, al cambio di sesso, alle teorie gender che intervengono con il via libera ...