Lo Squalo apre la retrospettiva Steven Spielberg

(Di martedì 9 aprile 2024) Primo appuntamento con ladedicata al cinema dialle 18 di oggi. A Palazzo San Tommaso, in piazza del Lino 1, viene proiettato “Lo“ del 1975. Il film, dall’omonimo romanzo di Peter Benchley, è il primo lungometraggio girato in mare aperto ed è considerato come uno dei massimi esempi di blockbuster. Vincitore di tre Oscar per montaggio, sonoro e colonna sonora, all’uscita in oltre 450 sale fu preceduto da una battente campagna pubblicitaria. L’evento a ingresso libero per 46 posti è rivolto agli universitari e aperto alla cittadinanza. Per prenotarsi usare il link di registrazione su Billetto.