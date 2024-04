Lo spread tra Btp e Bund chiude a 138 punti , in calo rispetto ai 142 dell'avvio e ai 141 della chiusura di venerdì Il rendimento del decennale italiano è al 3,82%. (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund chiude calmo a 137 punti base - spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza variazioni: il differenziale ha concluso la seduta sui mercati telematici a 137 punti base, lo stesso livello dell'avvio di giornata. Il rendimento del p ...ansa

BTp: spread chiude in calo a 134 punti, rendimento decennale cala al 3,71% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - Chiusura in calo per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il Bund tede ...borsaitaliana

Il Def light-monco di Meloni: le stime su deficit, debito, Pil. Tassi BTP e spread pagheranno Superbonus - Per ora lo spread BTP-Bund tiene, viaggiando attorno ai 133 punti base ... Il problema è che non c’è una strategia per una riduzione del rapporto tra debito e Pil. L’anno scorso è andata bene perché ...finanzaonline