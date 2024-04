spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggera crescita: in avvio dei mercati telematici il differenziale segna 142 punti base contro i 141 della chiusura di venerdì. Il rendimento del prodotto ... (quotidiano)

Lo spread Btp-Bund apre in lieve calo a 137 punti - Avvio in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento dei titoli decennali italiani e tedeschi in flessione di un punto base, a quota 137, mentre il rendimento dei bond ...ansa

Scende lo spread - Aumentano i rendimenti dei bond tedeschi facendo restringere lo spread a quota 136,7 punti base. In attesa dei dati dell’inflazione statunitense di mercoledì.milanofinanza

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 138 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude a 138 punti, in calo rispetto ai 142 dell'avvio e ai 141 della chiusura di venerdì Il rendimento del decennale italiano è al 3,82%. (ANSA). (ANSA) ...ansa