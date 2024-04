Lo spot delle patatine al posto delle ostie | snack vietato al bar di un collegio II Rettore | “Pubblicità blasfema”

Patatina al posto dell’ostia, stop allo spot ritenuto blasfemo: “Deride l’Eucaristia” - Il Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria (Iap) ha chiesto di fermare la diffusione dello spot di Amica Chips: "Derisione ...fanpage

spot patatine blasfemo, un collegio ne vieta la vendita: “L’accettazione della pubblicità irrispettosa è errore educativo” - In questi giorni si fa gran parlare di uno spot pubblicitario andato in onda in televisione di una nota marca di patatine che per molti è sfacciatamente blasfemo. Le immagini ritraggono, in particolar ...tecnicadellascuola

spot patatine blasfemo, un collegio ne vieta la vendita: “Irrispettoso e offensivo, accettarlo sarebbe errore educativo” - In questi giorni si fa gran parlare di uno spot pubblicitario andato in onda in televisione di una nota marca di patatine che per molti è sfacciatamente blasfemo. Le immagini ritraggono, in particolar ...tecnicadellascuola