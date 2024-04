Lo spot che fa scoppiare le polemiche | cosa mangia la suora al posto dell' ostia | Video

(Di martedì 9 aprile 2024) Una patatina fritta? È blasfema. Il nuovo'Amica Chips ha fatto trasalire quelli'Aiart, l'associazione dei telespettatori cattolici che ne chiede l'immediata sospensione, perché “offende la sensibilità religiosa di milioni di cattolici praticanti”. Perché tanto scandalo? Perché nella pubblicità si osservano alcune suore di un convento prendere parte alla messa e, al momentoa consegna, il prete porge loro qualdi molto meno spirituale, ma probabilmente molto più gustoso e croccante: la patatina'Amica Chips, il cui crunch risuona nell'ecoa chiesa. Con tanto di stuporea prima sorella che non si aspettava una simile novità. Loa ...

