Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale | Roma 11-14 aprile

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 9 aprile 2024) Lo: fra i grandi temiil Festival quest’anno ha scelto lanel carcere. Per questo in anteprima assoluta sono stati selezionati alcuni film in concorso che hanno aperto il Festival nella Casa Circondariale diRegina Coeli il 3di fronte alle Istituzioni carcerarie eASL1. I film Tra i film “Indipendenza da gioco. Storia di Luca” di Benedetto Alessandro Sanfilippo, e “Kvara – una storia d’amore e pallone” di Raffaele Iardino e Mario Leombruno, saranno presentati ai detenuti e a un pubblico selezionato per l’occasione. Lo: un nuovo premio Ancora sullo ...