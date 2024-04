Lo psicoterapeuta di Fagioli | «Se Spalletti lo convocasse in Nazionale sarebbe un messaggio educativo per chi ha lo stesso problema»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 aprile 2024) Tuttosport ha intervistato oggi Paolo Jarre, lo specialista che ha in cura Nicolòper i suoi problemi di ludopatia. Il calciatore della Juve che è stato squalificato per questo motivo, è al termine del suo percorso e tra poco potrà tornare in campo Che tipo di paziente e? Nicolo?? «Appare un po’ fuori dallo stereotipo del calciatore “viziato”, e? una persona riflessiva e consapevole. Pero? non c’e? intelligenza o sensibilita? che protegga dalla vulnerabilita? verso questa tipo di dipendenza. E? abbastanza imprevedibile, si poggia in parte su base genetica in parte su base personale, ma totalmente “interclassista”». Il fatto cheabbia preso coscienza dele? stato un aiuto importante nella terapia? «Quando uno chiede aiuto non dico che e? a meta? del percorso ma ne ha fatto un buon tratto: sul ...