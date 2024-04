Lo chef Igles Corelli lancia il suo primo gin | note agrumate e design futurista

(Di martedì 9 aprile 2024) Loil suogin. Si chiama “” e promette di essere uno spirit di alto livello. «Ci abbiamo messo due anni per scegliere le migliori botaniche», commenta Baldo Baldinini, titolare della Di Baldo Spirits con cui loha collaborato per la realizzazione del prodotto che verrà distribuito nel giro di due mesi in eche, negozi specializzati e ristoranti. «Non sarà distribuito nella gdo», tiene a specificare, e poi continua: «è un prodotto di alto livello e lo userò anche per sfumare il mio risotto (sorride, ndr)». La prima tiratura è di un migliaio di bottiglie circa per testare l’approccio sul mercato. Com’è il ginLe ventotto botaniche scelte rimangono segrete, ma i ...

