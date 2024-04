Lo aggrediscono in 14 e | dopo averlo fatto spogliare per strada | lo pestano a sangue davanti a moglie e figlia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Lo accerchiano, aggredendolo e picchiandolo aagli occhi dei passanti, compresi quelli di. Quattordici contro uno. Un terribile episodio di violenza è accaduto venerdì 5 aprile a Motta Visconti, in provincia di Milano. Vediamo insieme cosa è accaduto. La terribile aggressione “Il primo che chiama i carabinieri, torniamo e gli spariamo in faccia, chiaro?”, così gli aggressori li minacciavano. Poi lo hanno lasciato lì, in una pozza di. Ma l’aggredito non ha voluto chiamare il 112 e hasegno anche ai suoi familiari di non farlo. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono comunque venuti a conoscenza dele, adesso, stanno tentando di ricostruire l’accaduto. Stando a quanto si è appreso, intorno alle ...