Lo accerchiano in 14 e lo fanno spogliare per strada | picchiato davanti a moglie e figlie nel Milanese

"Vero": ...in un paese in guerra dove morte e distruzione non arrivano dai soldati nemici che accerchiano la ... Lo chiede come fanno i bambini, "vero mamma, vero papà". E come fa un genitore con un bambino ...

Israele ha un nuovo nemico: il nuovo fronte che allarga la guerra: Un fronte tenuto al guinzaglio dall'Iran , il grande nemico giurato di Israele, e di cui fanno ... che di fatto accerchiano Israele, lo Stato ebraico ha deciso di dispiegare navi lancia - missili al ...