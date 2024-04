Liverpool Atalanta | sei giocatori a rischio diffida per il ritorno Ecco chi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 9 aprile 2024), Gasperini deve fare i conti con ben seiche rischiano di essereti per i Quarti di Finale diL’si sta preparando in vista della sfida contro il, ma dovrà fare molta attenzione in vista della gara di. Non solo per una questione di risultato, ma anche in