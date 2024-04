LIVE Musetti-Fils | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | la pioggia fa slittare il programma di giornata

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETINI-KECMANOVIC A(NON PRIMA DELLE 12.30) 10.53 Lafaildidell’ATP Master 1000 di: l’inizio, inizialmente previsto per le 11, è ora posto per le 11.30. Ricordiamo chesaranno il quarto match disul Campo dei Principi. 10.51 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dell’incontro tra Lorenzoed Arthur. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Arthur Fils, match valevole per il secondo ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Fils , incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). In palio un posto tra i primi sedici del tabellone e la ... (sportface)

Fils-Musetti, Lorenzo in grande spolvero, all’orizzonte una sfida con Djokovic: quote e pronostico - Analisi, quote e pronostico di Fils-Musetti, match del secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Chi vince affronterà uno tra Safiullin e Djokovic.gazzetta

ATP Montecarlo 2024, oggi Berrettini-Kecmanovic e Musetti-Fils: gli orari TV del programma e dove vedere le partite di tennis - Giornata ricca quella di oggi a Monte Carlo, dove si disputano le ultime partite del primo turno e le prime del secondo. Giocano in questo martedì 9 aprile due tennisti italiani: Berrettini, reduce da ...fanpage

LIVE Musetti-Fils, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: la sfida al rampante francese promette spettacolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti e Arthur Fils, match valevole per il secondo tu ...oasport