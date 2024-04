LIVE Musetti-Fils | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | in corso il secondo match di giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETINI-KECMANOVIC A(NON PRIMA DELLE 12.30) 14.26 Korda batte Davidovich Fokina con un netto 6-1, 6-2 ed accede alturno dell’ATP Master 1000 didove affronterà Jannik Sinner. Ora sul Campo dei Principi si affronteranno Hubert Hurkcaz e Jack Draper nelincontro di. 13.22 Ci siamo! La pioggia ha finalmente dato una tregua ed ha permesso di iniziare il programma odierno. Sebastian Korda ed Alejandro Davidovich Fokina sono entrati sul Campo dei Principi per il primodi. Ricordiamo che su questo campo si affronteranno, in programma ...