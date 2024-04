LIVE Musetti-Fils 6-3 | 7-5 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | l’azzurro chiude un match macchiato dal “braccino” finale | sarà rivincita con Djokovic al 3° turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETINI-KECMANOVIC Siqui ladel beldi Lorenzo, che ritroveremo giovedì insieme, speriamo, a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Ci sentiamo domani da, un saluto sportivo a tutti gli amici di OA Sport! 21:47 Adesso cilanella giornata di giovedì contro Novak. L’anno scorso il carrarino sbatté fuori dal torneo di “casa” il n.1 del mondo, motivo per cui ci si può credere anche in quest’occasione. Non dimentichiamo cheavrebbe confermato in questo momento il 24° posto in classifica mondiale, con la possibilità di ...