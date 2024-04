LIVE Musetti-Fils 5-3 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | serve per chiudere l’italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETINI-KECMANOVIC 5-3 Kick vincente di. A-40 Lungo il rovescio lungolinea di. 30-30 Sulla riga la demivolèe stretta del. Pubblico azzurro impazzito. 30-15 Di poco lunga la risposta dicon il rovescio. 15-15 Bello stavolta l’inside in di. 0-15 Out di metri il dritto dopo il servizio del francese. 5-2 Fantadtico rovescio lungolinea vincente di. 40-0 Vola via il dritto di. 30-0 Altra smorzata e passante di rovescio. 15-0 Servizio esterno e smorzata perfetta. 4-2 Prima vincente del francese. 40-30 Larga la pallata di dritto dopo il servizio. 40-15 Smorzata in rete. 30-15 ...