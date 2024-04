LIVE Musetti-Fils 3-0 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | molto convinto l’azzurro nelle fasi iniziali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETINI-KECMANOVIC 40-30 Bravo qui con il dritto stretto e il rovescio a campo aperto. 30-30 Largo anche questo dritto a sventaglio. Quanto sbaglia. 30-15 Brutta smorzata del francese, facile chiusura per. 30-0 Spinge di dritto. 15-0 Largo il dritto in costruzione del carrarino. 3-0 Vola via la risposta di rovescio. 40-15 Largo ancora il dritto in recupero di. 30-15 Ace (2°)! 15-15 Appena largo l’inside in di dritto. 15-0 Servizio e dritto, piedi in campo! 2-0 Errore dicon l’entrata di dritto dopo il servizio. Inizio convincente di! 15-40 Parata vincente a rete di. 0-40 Errore di dritto del ...