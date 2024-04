LIVE Giro d’Abruzzo 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 80 km alla conclusione! In 6 in fuga

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenutidella primadel, breve corsa a tappe che si svolge nel centro del nostro Paese, in questa settimana che porta ulteriormente vicini allo start deld’Italia. In questa frazione d’apertura si va da Vasto a Pescara per un totale di 161 km: un percorso mosso, ma con poche insidie reali, visto che l’unico GPM di giornata è quello di Chieti. Sarà quindi volata? E’ molto probabile, a meno che qualche fuggitivo o finisseur non riesca a tirare un brutto scherzo alle ruote veloci del gruppo. Tutto è pronto quindi per la partenza della corsa e di una carovana che include, fra gli altri, Adam Yates, il ...

La DIRETTA testuale della Vasto-Pescara , la prima tappa del Giro d’Abruzzo 2024 . I corridori impiegheranno 161 km per arrivare al traguardo. La partenza è il programma per le 12.00, arrivo verso le ... (sportface)

La DIRETTA testuale della Vasto-Pescara , la prima tappa del Giro d’Abruzzo 2024 . I corridori impiegheranno 161 km per arrivare al traguardo. La partenza è il programma per le 12.00, arrivo verso le ... (sportface)

Sport in chiaro sulla Rai, dalle Olimpiadi al Giro d'Italia fino agli Europei. In diretta una partita al giorno degli Internazionali di Roma - «Tutto lo sport, ovunque, minuto per minuto». Questo lo slogan scelto dalla Rai per presentare il palinsesto sportivo di questa seconda parte di 2024. Un programma ricco di ...ilmessaggero

Tutto lo sport, ovunque, minuto per minuto - Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e T ...rai

Rai, calendario sportivo dei prossimi mesi pieno di eventi per tutti gli appassionati - Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e T ...digital-news