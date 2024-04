LIVE Giro d’Abruzzo 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 30 km all’arrivo! 3 in fuga | 7 al contrattacco e poi il gruppo

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Mancano meno di 30 km! 14.48 I 7 fuoriusciti dalsono: Giovanni Bortoluzzi (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Manabu Ishibashi (JCL Team UKYO), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Alex Martin (Team Polti Kometa), Niccolò Garibbo (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Filippo Magli (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Dimitri Peyskens (Bingoal WB). 14.44 Temperatura in corsa eccezionale: 27° C e tanto sole. 14.41 Dal, che ha un ritardo di 01:30 dalla testa, si è sganciato undi 7 corridori. Vedremo cosa succederà. 14.38 Purtroppo Niccolò Bonifazio (Corratec Vini Fantini) è stato vittima di un problema alla sua bici: una foratura gli ha fatto perdere contatto con il. 14.35 Meno ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Nicola Rossi (Beltrami TSA – Tre Colli), Matteo Spreafico (Mg.K Vis – Colors for Peace) e Bernardo Suaza (Petrolike) vengono tutti riassorbiti dal ... (oasport)

Sport in chiaro sulla Rai, dalle Olimpiadi al Giro d'Italia fino agli Europei. In diretta una partita al giorno degli Internazionali di Roma - «Tutto lo sport, ovunque, minuto per minuto». Questo lo slogan scelto dalla Rai per presentare il palinsesto sportivo di questa seconda parte di 2024. Un programma ricco di ...ilmessaggero

