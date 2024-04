LIVE – Giro d’Abruzzo 2024 | prima tappa Vasto-Pescara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Latestuale della, ladel. I corridori impiegheranno 161 km per arrivare al traguardo. La partenza è il programma per le 12.00, arrivo verso le 15.30-15.45. Iltorna protagonista del ciclismo italiano a 17 anni dall’ultima volta. Chris Froome e Adam Yates sono i favoriti per la vittoria finale. Per quanto riguarda l’altimetria, non ci saranno grandi difficoltà. I metri di disllo sono 1110. L’unico GPM (Gran Premio di Montagna) è posto all’ingresso di Chieti. Il finale pianeggiante, con un rettilineo di 1700 metri, potrebbe consentire un arrivo in volata per le vie di. IL CALENDARIO DEL ...