LIVE Finlandia-Italia 2-1 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | brutta sconfitta per le azzurre

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.11 L’torna con i piedi per terra dopo la favolosa vittoria per 2-0 contro l’Olanda. Quest’oggi lehanno giocato una prestazione sottotono, creando poco e nulla in 90 minuti. 20.09 Finisce qui la partita! Corner battuto sul primo palo dove Girelli non riesce a girare verso la porta. Labatte l’per 2-1. 90+7? Termina sul fondo il tiro dalla distanza di Greggi. La conclusione è però stata deviata secondo l’arbitro che assegna un corner all’. 90+6? Rimessa laterale per l’, che forse ha il tempo per un’ultima azione. 90+5? Troppo lungo per tutti il cross di Greggi, che aveva tentato il traversone sul secondo palo dopo l’incursione sulla fascia di Bonfantini. 90+4? Buon ...