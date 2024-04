LIVE Finlandia-Italia 2-1 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | azzurre alla caccia del pari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90? Le finlandesi tentano di guadagnare und’angolo, ma non trovano la deviazione. Si riparte con una rimessa dal fondo per l’. 90? Ci saranno 7 minuti di recupero. 89? Lenzini prova adrgare il gioco ma colpisce male il pallone regalandolo, che guadagna campo e una rimessa laterale preziosa. 88? È troppo sul portiere il cross di Greggi. Presa sicura per Korpela. 88? Ottimo dribbling di Galli che subisce fallo e guadagna una punizione nella tre quarti avversaria. 87? Cartellino giallo per Korpela per perdita di tempo. 87? Si rialza ancora Korpela. Gioco che è fermo da quasi 3 minuti. 86? Insieme ai soccorritori è entrato un fogliettino per Summanen, che legge le indicazioni alle compagne e poi ...