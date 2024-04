LIVE Finlandia-Italia 0-0 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | entrano in campo le due formazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.13 Concluso anche l’inno della. Tra pochissimo l’inizio della partita. 18.12 Terminato l’Inno di Mameli. Ora è il momento dell’inno finlandese. 18.10 È il momento dell’inno nazionaleno. 18.09inle due. 18.07 Rispetto alla partita con l’Olanda di venerdì scorso Soncin ha cambiato modulo, da 4-4-2 a 4-3-3, e quattro giocatrici. Spazio per Di Guglielmo, Galli, Cantore e Cambiaghi, panchina per Bartolin, Bonfantini, Greggi e Bonansea. 18.04 Esordio totalmente diverso per la, che ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro la Norvegia. Quest’oggi la formazione finnica va alla ricerca del riscatto davanti ai propri tifosi. 18.01 Le azzurre hanno iniziato alla ...