LIVE Finlandia-Italia 0-0 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | azzurre attente in attesa di un varco

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36? Punizione battuta corta dalla, che ha tentato uno schema. Ha capito tutto Giugliano, la quale prova a lanciare il contropiede azzurro senza essere precisa. 35? Koivisto anticipa Boattin, che rimane con il piede alto e commette fallo. L’entrata della numero 17 azzurra viene punita con il primo cartellino giallo della partita. 34? Punizione battuta verso il centro, respinge bene la difesa finlandese ma il pallone termina tra i piedi dellecon Caruso che va alla conclusione dal limite senza però inquadrare lo specchio della porta. 33? Ottimo recupero di Boattin, che ruba il pallone a Siren e subisce fallo. 32? Cross verso il secondo palo verso Nystrom, che manca di poco l’impatto con il pallone. 31? Rantala serve di prima Koivisto, che crossa in mezzo. ...

La diretta testuale di Finlandia-Italia , match valevole per la seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei femminili di calcio 2025 . Le Azzurre guidate dal commissario tecnico Andrea Soncin ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27? Ottimo pressing delle azzurre che chiudono in un angolo le finlandesi e guadagnano una rimessa laterale nei pressi della bandierina. 26? Cross impreciso ... (oasport)

