LIVE Berrettini-Kecmanovic | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | si comincia con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-FILS A(4° MATCH DALLE 11.00) 14:42 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match conal. 14:41 Accolti dall’applauso del pubblico monegasco entrano in campo Matteoed il serbo Miomir. 14:38 Il vincente del match troverà al secondo turno Grigor Dimitrov. Il bulgaro ieri ha sconfitto per 2-0 il padrone di casa Vacherot. 14:34 Quella che andremo a commentare sarà la seconda sfida tra i due, con il serbo che si impose nell’unico confronto diretto disputato sul cemento outdoor di Indian Wells 2022. 14:30 Rapidissima la vittoria dell’australiano Alex De Minaur, che supera con un netto 6-3 6-0 ...