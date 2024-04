LIVE Berrettini-Kecmanovic | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | si alza l’asticella | incognita meteo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del primo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoed il serbo Miomir. Secondo confronto diretto tra i due, con il balcanico che nel 2022 si impose sul cemento outdoor di Indian Wells. Il vincente del match sfiderà al secondo turno il bulgaro Grigor Dimitrov, che ieri ha superato in due set il monegasco Vacherot., ventottenne romano, si presenta al primo Masters 1000 stagionale su terra battuta dopo la superba settimana che lo ha portato fino al titolo nell’ATP 250 di Marrakech. Matteo ha superato avversari non di prim’ordine, ma ha mostrato tenuta fisica e mentale dei bei tempi.si ...