LIVE Berrettini-Kecmanovic | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-FILS A(4°DALLE 11.00) 14:30 Rapidissima la vittoria dell’australiano Alex De Minaur, che supera con un netto 6-3 6-0 il veterano svizzero Stan Wawrinka. Tra poco meno di 20entreranno in campo Matteoed il serbo Miomir. 14:04 L’australiano De Minaur si aggiudica per 6-3 il primo set nei confronti di Wawrinka. Si avvicina dunque il momento di Matteo, atteso in campo al termine di questo. 13:24 Finalmente la pioggia concede una tregua. Programma che può iniziare sul Court Ranier III con la sfida tra lo svizzero Stan Wawrinka e l’australiano Alex De Minaur. Matteo ...