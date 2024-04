LIVE Berrettini-Kecmanovic | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo De Minaur-Wawrinka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-FILS A(4° MATCH DALLE 11.00) 13:24 Finalmente la pioggia concede una tregua. Programma che può iniziare sul Court Ranier III con la sfida tra lo svizzero Stane l’australiano Alex De. Matteoe Miomirentreranno inal termine di questo incontro. 12:27 Continua a piovere suche per diversi minuti il cielo sembrava aprirsi. Match che inizieranno non prima delle 13.00. 11:54 Slitta ancora l’inizio dei primi match: non si inizierà prima delle 12.30. Le condizioni metereologiche sono in netto miglioramento con la pioggia che sembra stia già dando una ...