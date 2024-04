L’Italia | seppure capovolta | può essere considerata una delle teste pensanti della Ue

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) Un quesito che va sempre più affiorando sulla bocca di molti cittadini dovunque, sta facendo proseliti. In sintesi suona così: se chi di competenza è del tutto convinto che il passaggio dall’impiego di energie prodotte con combustibili fossili a quelle cosiddette rinnovabili o green, sia da ritenere legato solo all’ energia elettrica, ottenuta con procedimenti green. Affianco alle ipotesi di studio, altre considerazioni sul campo innestano dubbi sul potere inquinante di batterie esauste e altri residui del genere. Essi sono generati dalle modalità di utilizzo di quel tipo di energia. Si aggiunga che in un sondaggio tra i proprietari di automobili elettriche, quanti sono scontenti per aver comprato un’ automobile “a pile” sono molti di più di quanti si ritengono soddisfatti. Intanto si apprende che la Germania è già avanti sul fronte dell’alimentazione con l’idrogeno. Il particolare ...