L’Italia non ha mantenuto mezza promessa sui finanziamenti fossili

(Di martedì 9 aprile 2024) Tra i Paesi del G20è ancora il 5° maggior finanziatore di gas e petrolio, subito dietro la Cina. Tra il 2020 e il 2022, in media, ha sborsato 2,5 miliardi di dollari l'anno per sostenere progetti all'estero. Peggio di Roma suiallefanno solo Canada (10,9 mld), Corea (9,9 mld), Giappone (6,9 mld) e Cina (4 mld). Il nostro Paese è più generoso con ledegli Stati Uniti, che si fermano a 2,2 mld, e di un paese europeo anch'esso con forte dipendenza dal gas come la Germania (2 mld). Lo calcola un rapporto di Oil Change International e Friends of the Earth, pubblicato oggi e realizzato in collaborazione con altre 23 associazioni tra cuina Recommon.