L’Italia Femminile cade in Finlandia | una dell’Inter si è fatta notare

(Di martedì 9 aprile 2024)inper 2-1, dopo essere passata in vantaggio. Presenza per dueWomen, Cambiaghi e Bonfantini. Pure un assist. STOP ? Niente da fare perdi Davide Soncin, che dopo aver trovato il gol del vantaggio con Di Guglielmo, su assistista Cambiaghi, al 39? del primo tempo, è caduta nella ripresa in. Decisive le marcature di Rantala e Sevenius, rispettivamente al 48? e al 75?. A rappresentare l’Inter Women sia Michela Cambiaghi, che ha giocato un’ora e anche Agnese Bonfantini, entrato solamente a dieci dalla fine. Brutto KO per le azzurre, che quattro giorni fa, sempre nelle qualificazioni agli Europei, avevano battuto in casa l’Olanda per 2-0. Inter-News - ...

53? Conclusione da distanza ravvicinata di Rantala , che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. 52? Occasione Italia! Cross in mezzo di Cambiaghi ...

70? P alla lunga verso Sallstrom, che viene anticipata da Linari. Si ripartirà con una rimessa laterale per la Finlandia. 69? Cambio Italia: fuori Cambiaghi, ...

90? Le finlandesi tentano di guadagnare un calcio d'angolo, ma non trovano la deviazione. Si riparte con una rimessa dal fondo per l'Italia. 90? Ci saranno ...

LIVE Finlandia-Italia, Qualificazioni Europei calcio Femminile in DIRETTA: pochi minuti al via della partita - Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Finlandia-Italia, secondo match del Gruppo 1 della Lega A delle Qualificazioni ...

