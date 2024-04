Lissone | raid dei no vax al centro vaccinale | Medici criminali assassini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024)(Monza), 9 aprile 2024 - Ilè stato imbrattato dalle scritte dei No Vax: una nuova incursione del gruppo con attacco ai, dopo i precedenti dei mesi scoris. Era già successo in Brianza, ad Arcore, alla sede della Cgil, al cimitero di Busnago dopo la morte di Giada Pollara, la studentessa colpita da malore a scuola durante l'ora di ginnastica a scuola, e a Besana. Immediata la condanna dell'Asst, a capo della struttura, che ha già sporto denuncia ai carabinieri: “Sono vicino al personale. Non ci lasciamo intimorire da pochi facinorosi, anzi ribadiamo l'utilità della protezione con il vaccino da molte malattie. Ripuliremo al più presto", promette il direttore generale Carlo Tersalvi.