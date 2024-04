L’Isola raddoppia ma perde la diretta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 9 aprile 2024) Vladimir Luxuria - Isola dei Famosi 2024 Come il Grande Fratello, anchedei Famosi andrà in onda – almeno in questa prima fase – con due appuntamenti a settimana. Dopo l’esordio di ieri, la seconda puntata del reality di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria ci sarà dopodomani, giovedì 11 aprile. Ma non sarà in. Il giovedì, infatti, è la serata di messa in onda di Supervivientes (Isola dei Famosi spagnola), che si svolge sempre in Honduras. Condividendo con il reality iberico alcuni spazi, tra cui la Palapa, luogo simbolo delle puntate serali,nostrana – come già successo – si vede costretta ad anticipare la puntata di qualche ora, che dunque sarà registrata. La registrazione avrà inizio di pomeriggio ed è il motivo per cui il primo televoto in corso tra Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel ...