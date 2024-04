L’Isola dei Famosi | promossa Luxuria a pieni voti dai lettori di 361 | cosa ne pensano su opinionisti | inviata e naufraghi nip

(Di martedì 9 aprile 2024) Il sondaggio suldeial debutto ieri sera: quasi tutti promossi,divisi sugliIl debutto dedei2024 con il suo team e il cast è avvenuto ieri sera, in prima serata, su Canale 5. Una puntata scoppiettante già dal principio con alla guida Vladimirche si è mostrata nel pieno del suo splendore con eleganza, preparata, simpatica ed ironica. Questo è quanto emerge dal nostro sondaggio lanciato sulla pagina Instagram al quale hanno aderito buona parte dei nostri. É stato chiesto in primisne pensassero della conduzione di Vladimire la maggior parte ha risposto che è piaciuta molto alla guida del programma di casa Mediaset, alcuni hanno risposto ...

Tonia Romano sarebbe dovuta essere una delle naufraghe non famose della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi , ma il suo nome non appare neanche nella lista dei ritirati perché ha deciso di farlo ... (biccy)

La modella Khady Gueye partecipa all’Isola dei famosi 2024 per il gruppo dei “non famosi ”. Nata in Senegal da genitori senegalesi, vive a Milano fin da quando aveva 6 anni. È già nota per avere ... (fanpage)

Matilde Brandi, primo caso a L’Isola dei Famosi: “Arrogante e antipatica” - Neppure il tempo di iniziare l'avventura a L'Isola dei Famosi che arrivano le prime polemiche. Matilde Brandi attaccata da alcuni naufraghi.donnaglamour

Isola dei famosi 2024 raddoppia, ma giovedì 11 aprile non sarà in diretta: perché la puntata sarà registrata - La puntata dell’Isola dei famosi 2024 in onda giovedì 11 aprile non sarà in diretta. Perché andrà in onda la registrazione del reality condotto da Vladimir Luxuria.fanpage

Sonia Bruganelli: “Dopo la rottura con Paolo, alcune ‘amiche’ si sono rifatte vive con lui” - La rottura con Paolo Bonolis, la famiglia creata e alcune scelte particolari: Sonia Bruganelli si racconta a 360° tra privato e lavoro.donnaglamour