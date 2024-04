L’Isola dei Famosi | primi cambiamenti per la seconda puntata | cosa accade al televoto

(Di martedì 9 aprile 2024)dei, emergono idopo il successo della prima. Giovedì 11 lasarà registratadei, boom di ascolti e tanto successo per la primadell’atteso ritorno del reality show Mediaset. Ieri sera in prima serata Vladimir Luxuria ha debuttato come conduttrice della nuova edizione del reality affiancata eccezionalmente da due opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Il reality show avrà un doppio appuntamento settimanale fissato ogni lunedì e giovedì. I nuovi naufraghi sono sbarcati in Honduras ed hanno avuto modo di presentarsi e far conoscere dai telespettatori che hanno seguito con ammirazione la nuova edizione. Questa settimana però proprio il secondo appuntamento ...

La puntata dell' Isola dei famosi 2024 in onda giovedì 11 aprile non sarà in diretta . perché andrà in onda la registrazione del reality condotto da Vladimir Luxuria.

