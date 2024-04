L’Isola dei Famosi parte malissimo | l’annuncio in diretta di Vladimir Luxuria lascia tutti sorpresi | ecco cosa è successo

Ieri sera L’isola dei Famosi 2024 non ha fatto in tempo a debuttare nella sua nuova forma che il pubblico è già stato sorpreso da un vero e proprio colpo di scena. Vladimir Luxuria ha dovuto fare ... (tuttivip)

“Isola”: cosa c’è nel kit di sopravvivenza e gli oggetti vietati - È iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ai concorrenti è stato distribuito un kit di sopravvivenza, mentre non potranno portare in Honduras alcuni oggetti vietati ...105

Isola dei Famosi 2024: Vladimir Luxuria, con una puntata, ha già fatto meglio di Alfonso Signorini… - L'Isola dei Famosi è tornata in onda su Canale 5 con la diciottesima edizione. Com'è andato l'esordio da conduttrice di Vladimir Luxuriatvblog

Vladimir Luxuria, come se l’è cavata a “L’Isola dei famosi 2024”: la pagella - Ex naufraga, vincitrice ed ex opinionista, ha debuttato come padrona di casa con una conduzione ironica, sobria e scorrevole ...iodonna