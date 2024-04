L’Isola dei Famosi 2024 | Tonia Romano rompe il silenzio | perché si è ritirata e come sta

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo che la mancata partecipazione diha alzato un polverone sui social, è stata proprio la concorrente nip a spiegare per quale motivo ha deciso di non partecipare più adeie a rivelaresi sente adesso. La conduttrice Vladimir Luxuria ha specificato che la causa era legata a dei problemi di salute, ma Fanpage.it ha affermato che la naufraga si trovava ancora in Honduras e non era rintracciabile. Ora è proprio lei a spiegarestanno le cose.dei: l’annuncio diSul suo profilo Instagram,ha deciso di spiegare cosa è successo enon ha più ...

L‘Isola dei Famosi 2024 è iniziata ma c’è già una polemica in corso. O meglio, un giallo. Riguarda Tonia Romano, la Naufraga che insieme ad altri 4 nip (Peppe Di Napoli il pescivendolo, la contessa ... (caffeinamagazine)

L’ Isola dei Famosi sta già rubando la scena non solo nel panorama televisivo, ma anche social. Una nuova segnalazione ha stavolta riguardato Khady Gueye, una delle naufraghe dell’edizione condotta ... (caffeinamagazine)

L’Isola raddoppia ma perde la diretta - Come il Grande Fratello, anche l’Isola dei Famosi andrà in onda – almeno in questa prima fase – con due appuntamenti a settimana. Dopo l’esordio di ieri, la seconda puntata del reality di Canale 5 con ...davidemaggio

Isola dei Famosi, Pietro a Luxuria: 'Non sono un pagliaccio che sforna poesie' - In occasione della prima puntata de L'Isola dei Famosi, in onda lunedì 8 aprile su Canale 5, c'è stato uno scambio di battute piccato tra Pietro Fanelli e la conduttrice Vladimir Luxuria. Quest'ultima ...it.blastingnews

