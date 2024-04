L’Isis minaccia gli stadi della Champions League | “Uccideteli Tutti”

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Un’immagine inquietante. Il terrorista incappucciato imbraccia un kalashnikov. Lo sfondo è rosso sangue, la scritta eloquente: “Kill Them All”, “”. E’ ladel, che indica pure come obiettivi i nomi deglidi calcio dove si disputeranno le gare d’andata dei quarti di finale. A diffondere l’immagine sulla quale campeggiano, con loo Emirates di Londra, il Parco dei Principi di Parigi, il Santiago Bernabéu e il Metropolitano di Madrid è stata la Fondazione Al Azaim, che si occupa di diffondere i messaggi del gruppo terroristico. Unache era stata preceduta, lo scorso 30 marzo, poco più di una settimana fa, da ...

