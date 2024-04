L’Isis minaccia di colpire gli stadi che ospiteranno i quarti di finale di Champions League

Le forze di sicurezza europee sono allertate contro la minaccia terroristica jihadista in occasione dei grandi eventi sport ivi, innanzitutto i quarti di finale della Champions League e poi le ... (gazzettadelsud)

Il Cairo, 9 apr. (Adnkronos) - Il sedicente Stato Islamico, dopo l'attentato a Mosca, ha minaccia to di lanciare un attacco contro i quattro stadi in cui da stasera si disputeranno i quarti di finale ... (liberoquotidiano)

Il Cairo, 9 apr. (Adnkronos) – Il sedicente Stato Islamico, dopo l’attentato a Mosca, ha minaccia to di lanciare un attacco contro i quattro stadi in cui da stasera si disputeranno i quarti di finale ... (calcioweb.eu)

torino, pellegri ko: problemi all'adduttore - Il Torino perde Pietro Pellegri. "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Pietro Pellegri hanno evidenziato una lesione focale ...sportmediaset.mediaset

"Uccideteli tutti!", l'Isis invita a colpire gli stadi durante la Champions - La minaccia islamista è stata diffusa da Al Azaim, organo di informazione dell'Isis. Le forze di sicurezza europee sono allertate contro la minaccia terroristica jihadista in occasione dei grandi ...agoramagazine

Isis minaccia gli stadi dove si giocherà la Champions League: "Uccideteli tutti" - L' Isis minaccia di colpire gli stadi in cui si disputerà tra il 9 e il 10 aprile si disputeranno le partita di andata dei quarti di finale della Champions League. "Kill them all" ("uccideteli tutti") ...tg.la7