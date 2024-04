L’Isis minaccia attentati agli stadi di Londra | Parigi e Madrid | nel mirino i quarti di finale di Champions League

(Di martedì 9 aprile 2024) La vigilia deididiè statata dall’apparato mediatico dello Stato Islamico, Al Azaim, attraverso un comunicato in cui sono stati presi di mira glidi. Secondo la testata spagnola Marca, la polizia sarebbe al corrente da giorni del rischio die non ci sarebbero cambiamenti programmati per i match di oggi e domani: Real-Manchester City e Atletico-Borussia Dortmund. Il Ministero dell’Interno spagnolo ha già preso per quest’ultima gara delle contromisure di sorveglianza speciali perché, a prescindere dalle minacce del, è ritenuta ad alto rischio. La notizia di Marca arriva ...

Euro 2024 non è ancora cominciato, ma c’è già un elemento che sta destando particolari preoccupazioni: il rischio attentati. In Germania , paese che ospiterà gli Euro pei di calcio al via il 14 ... (ilfattoquotidiano)

Champions al via, ma è allarme attentati - L'apparato mediatico dello Stato Islamico, ha diffuso un manifesto che prende di mira gli stadi di Londra, Parigi e Madrid ...calcioatalanta

Terrorista Isis arrestato a Fiumicino in arrivo dall’Olanda - Latitante e conosciuto con numerosi alias, un 32enne del Tagikistan, accusato di essere un terrorista dell'Isis è stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino.corrierenazionale

Doppia missione Fiorentina: per il ranking e per la Conference. Italiano va sul turnover - La Viola in quei 90 minuti non gioca solo per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno contro il Viktoria Plzen: il risultato sarebbe fondamentale anche per blindare un quinto club italiano nella pr ...gazzetta