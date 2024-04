L’Inter sa soffrire | ma è spietata! La vittoria è soprattutto di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024) Nello stadio dove Spalletti e il Napoli poco meno di un anno fa vinsero lo scudetto,vince in rimonta piazzando l’allungo decisivo verso la seconda stella. I nerazzurri vincono in rimonta e il merito è in particolare delle scelte del mister Simone. INIZIO A RILENTO – Dopo l’inizio partita col freno a mano tirato e qualche errore di troppo. La squadra nerazzurra ha imparato già da tempo come gestire la sofferenza, probabilmente una delle chiavi verso la conquista della seconda stella. A pochi minuti dalla fine del primo tempoquasi senza rendersene conto subisce un gol scherzo del destino, segnato casualmente da Lazar Samardzic che sfrutta l’incertezza di Yann Sommer e Denzel Dumfries. I nerazzurri chiudono il primo tempo con poco ritmo e sotto di un gol.e il suo staff studiano i ...